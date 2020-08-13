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Светящаяся мельница и эконарушения. Итоги дня в Нижнем Тагиле

13 августа 2020, 20:33
Рассказываем главные события 13 августа в Нижнем Тагиле

Сегодня мэр Нижнего Тагила в ходе объезда Тагилстроевского района проконтролировал ход строительных работ в экопарке в микрорайоне «Муринские пруды», а также в Парке Победы.

Работы по благоустройству Парка Победы практически завершены. Как сегодня рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев, в парке осталось доделать детскую площадку и площадку для выгула собак. Все работы планируют завершить до конца августа. По словам главы города, к концу лета будет закончено благоустройство еще двух территорий — сквера на улице Зари, 21, а также спортивной площадки в 9-м поселке.

Мэр Нижнего Тагила рассказал, какие площадки для отдыха появятся в этом году
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В экопарке на Муринских прудах к концу сентября появятся малые архитектурные формы. Там установят несколько скульптур, обустроят площадку для занятия на скейтбордах и газоны. Необычным объектом, установленным в парке, станет мельница с подсветкой.

В Тагиле в экопарке на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой
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В Нижнем Тагиле продолжают снимать ограничения по коронавирусу. 11 августа была открыта спортивная школа «Юпитер». Остальные спортшколы возобновят работу после приобретения и установки оборудования. На покупку оборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфекции и термометрии выделено 4 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле на дезинфекцию и термометрию для спортшкол выделено 4 миллиона рублей
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Тем временем, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии COVID-19 подтвердился у 1287 тагильчан.

В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено 15 новых случаев коронавируса
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Сегодня стало известно, что в ходе прокурорских проверок были выявлены нарушения в области экологии. Они касаются двух предприятий города. Прокуратура обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений для обеззараживания от возбудителей паразитарных заболеваний. Предприятие не проводило эти мероприятия в течение трех лет.

Прокуратура обязала «Водоканал-НТ» провести обеззараживание на очистных сооружениях
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Кроме того, прокуратура нашла нарушения на территории Верхнего Прудка и Черноисточинского водохранилища. Там расположена база отдыха, принадлежащая ЕВРАЗ-НТМК. На базе расположено стрельбище. Поскольку оно находится у кромки воды и направлено на пруд, в воду попадает свинцовая дробь. Она оседает на дне и загрязняет водоем.

Прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства на базе отдыха НТМК
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#Нижний Тагил#Общество
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