Светящаяся мельница и эконарушения. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Работы по благоустройству Парка Победы практически завершены. Как сегодня рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев, в парке осталось доделать детскую площадку и площадку для выгула собак. Все работы планируют завершить до конца августа. По словам главы города, к концу лета будет закончено благоустройство еще двух территорий — сквера на улице Зари, 21, а также спортивной площадки в 9-м поселке.