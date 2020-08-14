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Присвоение премий и прививки в торговых центрах. Итоги дня в Нижнем Тагиле

14 августа 2020, 20:58
Рассказываем главные события 14 августа в Нижнем Тагиле.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил построить в городе новую скейт-площадку взамен той, что демонтируют с территории Горно-металлургического колледжа. В начале августа на площадке получил травму подросток. Прокуратура установила, что комплекс является бесхозным.

Пинаев поручил выбрать место для новой скейт-площадки в центре Нижнего Тагила
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Сегодня не обошлось без новостей о судебных делах. ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» подало иск о взыскании 4,3 миллиона рублей с АО «УБТ-Уралвагонзавод», однако предмет разбирательства пока остается неизвестным.

Горно-обогатительная компания подала иск к УБТ-УВЗ в Нижнем Тагиле на 4,3 млн рублей
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Сегодня в Нижнем Тагиле было зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Стало известно, что 13 августа скончалась врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая работала с больными COVID-19.

В Нижнем Тагиле скончалась работавшая с COVID-19 врач-пульмонолог
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В рамках применения профилактических мер от коронавируса в Нижнем Тагиле планируют открыть мобильные прививочные кабинеты в торговых центрах. Но поставить прививки там смогут не все.

В торговых центрах Нижнего Тагила откроются мобильные прививочные кабинеты
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Одна из сотрудниц городского МФЦ пожаловалась на руководство. По словам женщины, сотрудников заставляли сдавать деньги на жилеты и платки, а также заставили вернуть премии. Однако руководство МФЦ отрицает эту информацию.

Сотрудники МФЦ в Нижнем Тагиле обвинили руководство в присвоении премий
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#Итоги#Нижний Тагил#Общество
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