В тагильских детсадах отсутствующих один день детей отказались принимать без справок

Тагильчанка поделилась, что ее ребенок сегодня отсутствовал по семейным обстоятельствам. Вчера в детсаду был. Позвонила медсестра и сказала, что в связи с приказом управления образования, здоровых детей, отсутствующих один день не будут принимать без справки. Кроме того, медсестра сказала, что она не сможет сама осмотреть ребенка.