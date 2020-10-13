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В тагильских детсадах отсутствующих один день детей отказались принимать без справок

13 октября 2020, 09:31
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в детских садах объединения «Маячок» отсутствующих один день детей отказались принимать без справок.

Тагильчанка поделилась, что ее ребенок сегодня отсутствовал по семейным обстоятельствам. Вчера в детсаду был. Позвонила медсестра и сказала, что в связи с приказом управления образования, здоровых детей, отсутствующих один день не будут принимать без справки. Кроме того, медсестра сказала, что она не сможет сама осмотреть ребенка.

Я сейчас должна здорового ребенка потащить в больницу и отстоять очередь с больными ОРВИ детьми, чтобы получить справку, что ребенок здоров, возмущается тагильчанка.

Получить комментарий в управлении образования не удалось. Глава управления Татьяна Удинцева не ответила на звонки журналиста.

Главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов сообщил, что правила остались прежними.

Таких приказов не было у нас, ничего не изменилось,сказал Дмитрий Клейменов.

Напомним, по данным на 5 октября в Нижнем Тагиле по причине ОРВИ были закрыты 14 школьных классов. Еще 62 класса в 19 школах города были переведены на дистанционное обучение из-за контакта с «коронавирусными» больными. Полностью закрытых школ на карантин в Нижнем Тагиле не было. Также закрыто девять групп в детских садах из-за ОРВИ, еще 11 отправлены на карантин из-за контакта с больными COVID-19.

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