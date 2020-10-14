В Екатеринбурге отказавшегося надевать маску пенсионера высадили из трамвая

14 октября мужчина-пассажир трамвая № 18, отказался надевать маску. В ответ кондуктор и водитель отказались выполнять свои профессиональные обязанности и везти его, вызвав полицию.
В результате, пока правоохранительные органы добирались до места, градус обсуждения в салоне значительно возрос. Пенсионер отстаивал свою правоту и показывал неизвестные бумаги, требуя предоставить закон, обязывающий его носить маску.
Спор разрешили прибывшие силовики: они вывели пенсионера из транспорта, после чего трамвай продолжил движение.
Напомним, на памятниках Татищеву, Свердлову, Ленину и Попову в Екатеринбурге появились медицинские маски.