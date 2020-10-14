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В Екатеринбурге отказавшегося надевать маску пенсионера высадили из трамвая

14 октября 2020, 21:41
В уральской столице мужчина пожилого возраста полчаса спорил с транспортниками, в связи с чем движение трамва было задержано, сообщает Е1.

14 октября мужчина-пассажир трамвая № 18, отказался надевать маску. В ответ кондуктор и водитель отказались выполнять свои профессиональные обязанности и везти его, вызвав полицию.

В результате, пока правоохранительные органы добирались до места, градус обсуждения в салоне значительно возрос. Пенсионер отстаивал свою правоту и показывал неизвестные бумаги, требуя предоставить закон, обязывающий его носить маску.

Спор разрешили прибывшие силовики: они вывели пенсионера из транспорта, после чего трамвай продолжил движение.

Напомним, на памятниках Татищеву, Свердлову, Ленину и Попову в Екатеринбурге появились медицинские маски.

В Екатеринбурге Свердлов и Ленин «стали соблюдать» масочный режим
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#Трамвай#Общественный транспорт#Пенсионер#Конфликт#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
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