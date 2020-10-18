В Екатеринбурге пенсионер лишился полумиллиона рублей после «отмены операции»

Накануне в отдел полиции № 13 обратился 70-летний пенсионер и рассказал, что с ним связалась женщина и представилась сотрудницей банка. Неизвестная рассказала, что с его счета поступают попытки списать денежные средства, поэтому, чтобы отменить операцию, необходимо продиктовать номер карты. После того, как мужчина последовал указаниям, с ним связался еще один «сотрудник» банка и посоветовал обналичить средства.