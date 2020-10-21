В Нижнем Тагиле за четыре дня выявлено превышение концентрации двух опасных веществ

Формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Его воздействие способно привести к отеку гортани, бронхиту, пневмонии, а также онкологическим заболеваниям дыхательных путей, ЖКТ и простаты. Также длительное воздействие вещества на организм может привести к мутациям плода в утробе матери.