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Начальника участка Тагилдорстроя наградили благодарностью Минстроя России

27 октября 2020, 11:50
Начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Александр Решетников получил благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России за высокие производственные достижения и добросовестный труд, сообщает «Тагильский рабочий».

Награду ему вручил министр Владимир Якушев в рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге.

Начальник участка участвовал в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» генеральным подрядчиком которого был МУП «Тагилдорстрой».

В 2020 году в Нижнем Тагиле отремонтировано 24 объекта на сумму 626,1 млн рублей, а также пять участков общей стоимостью 124 млн рублей из дополнительного списка.

Напомним, Нижний Тагил включен в нацпроект БКАД по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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