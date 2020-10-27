Начальника участка Тагилдорстроя наградили благодарностью Минстроя России

Награду ему вручил министр Владимир Якушев в рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге.
Начальник участка участвовал в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» генеральным подрядчиком которого был МУП «Тагилдорстрой».
В 2020 году в Нижнем Тагиле отремонтировано 24 объекта на сумму 626,1 млн рублей, а также пять участков общей стоимостью 124 млн рублей из дополнительного списка.
Напомним, Нижний Тагил включен в нацпроект БКАД по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.