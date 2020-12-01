Стали известны подробности по делу убивавшего свердловчанок «поволжского маньяка»

Напомним, 29 октября стало известно, что житель Свердловской области получил 16 лет тюрьмы за то, что зарезал инвалида. На фоне возникшей личной неприязни, преступник нанес инвалиду, который в силу отсутствия ног не мог оказать сопротивление, несколько ударов кулаками, а затем 11 ударов ножом.