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Под Нижним Тагилом на ходу загорелся груженый древесиной лесовоз

8 декабря 2020, 13:34
Фото: Отдел надзорной деятельности
На 61-м километре автодороги село Николо-Павловское — Алапаевск на ходу загорелся лесовоз «МАН ТГС-26400», нагруженный древесиной.

Сообщение о возгорании поступило 7 декабря в 23.35, сообщает Отдел надзорной деятельности.

В Верхней Туре автомобиль загрузился древесиной. Во время движения по трассе, в районе Алапаевска водитель услышал хлопок. Он остановился и увидел, что в районе заднего левого колеса полуприцепа огонь. Мужчина сразу же вызвал пожарных.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. В результате были повреждены салон, кузов и полуприцеп. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке во время движения загорелся «Хендай Туссан».

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#Автомобиль#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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