Под Нижним Тагилом на ходу загорелся груженый древесиной лесовоз

Сообщение о возгорании поступило 7 декабря в 23.35, сообщает Отдел надзорной деятельности.
В Верхней Туре автомобиль загрузился древесиной. Во время движения по трассе, в районе Алапаевска водитель услышал хлопок. Он остановился и увидел, что в районе заднего левого колеса полуприцепа огонь. Мужчина сразу же вызвал пожарных.
Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. В результате были повреждены салон, кузов и полуприцеп. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.
Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке во время движения загорелся «Хендай Туссан».