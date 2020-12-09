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Легковушка в дереве и дистант до конца года. Итоги дня в Свердловской области

9 декабря 2020, 16:47
Фото: pixabay
Рассказываем о главных событиях за 9 декабря в Свердловской области.

За минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 385 случаев COVID-19. Таким образом, количество больных коронавирусом приближается к 50 тысячам человек. Наибольшее число заболевших было зарегистрировано в Екатеринбурге — 187, а также в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Невьянске, Среднеуральске, Североуральске и других населенных пунктах. В общей сложности, с начала пандемии, в регионе зафиксировали 49 776 случаев коронавируса.

В Свердловской области за сутки зафиксировали 385 случаев коронавируса
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Школьников с шестого по восьмой класс, а также 10-классников, не станут выводить с дистанта до предстоящего года. Как рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков, заболеваемость коронавирусом среди детей старше 15 лет выросла сразу после того, как учащиеся девятых и 11-х классов вышли на очное обучение. Также свердловские власти пришли к выводу, что нецелесообразно выводить школьников с дистанта, поскольку скоро наступят каникулы.

В Свердловской области школьников оставят на дистанте до конца года
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Замглавы Нижнего Тагила Алексей Бурдилов отметил причины уменьшения населения города. С начала текущего года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 351 565 жителей. Как показали прогнозы представителей власти, к началу 2021 года данная цифра уменьшится на 1 324 человека. Население, по словам Бурдилова, снижается естественным образом и убывает в результате миграции.

Замглавы Нижнего Тагила объяснил причины убыли населения города
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В Нижнем Тагиле, около 14.00, автомобиль Mitsubishi Outlander влетел в дерево на Исинском тракте. 58-летний водитель не сумел справиться с управлением и, вылетев с дороги, врезался в дерево. В результате ДТП машина получила механические повреждения, а сам мужчина не пострадал.

В Нижнем Тагиле на Вагонке легковой автомобиль влетел в дерево
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