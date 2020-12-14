TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Получила перелом: под Нижним Тагилом женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе

14 декабря 2020, 17:53
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
На автодороге «Нижний Тагил-Усть-Утка» в ДТП пострадала женщина, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 14 декабря в 16.45 на шестом километре дороги, когда водитель автомобиля «Тойота» 1956 года рождения наехала на 59-летнюю женщину.

В результате, прибывшие врачи доставили пешехода в тагильскую центральную городскую больницу. Пострадавшая получила перелом грудины.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина, управляющая автомобилем, имеет стаж вождения шесть лет и за 2020 год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

По ее словам, пешехода она не заметила, вследствие чего допустила наезд. Водителя освидетельствовали на состояние опьянения, которое выявлено не было.

Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение,отметили в ведомстве.

Напомним, с начала 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сотрудники ГИБДД составили 8645 административных протоколов по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

С начала 2020 года тагильчане получили более 8,6 тысячи штрафов за нарушение ПДД
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле за четыре дня сотрудники ГИБДД выявили почти 170 нарушений ПДДВ Нижнем Тагиле за один вечер инспекторы ГИБДД выявили семь грубых нарушений ПДДС начала 2020 года тагильчане получили более 8,6 тысячи штрафов за нарушение ПДД
#Нарушение ПДД#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14