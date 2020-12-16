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Суд с «Гринвичем» и фейк о локдауне. Итоги дня в Свердловской области.

16 декабря 2020, 14:41
Фото: Яндекс.Карты
Рассказываем о главных событиях за 16 декабря в Свердловской области.

В Екатеринбурге магазин H& M судится с ТРЦ «Гринвич». Причиной этого стало отсутствие электроэнергии в арендованном помещении. Для защиты прав и интересов компанией было подано исковое заявление, в котором отмечается, что магазин временно закрыт с 24 сентября. В картотеке Арбитражного суда Свердловской области были зарегистрированы два иска от ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» против ООО «Управляющая компания «ИТС-групп», юридический адрес которого совпадает с местонахождением ТРЦ «Гринвич».

В Екатеринбурге H&M судится с ТЦ «Гринвич» из-за отсутствия электричества в магазине
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Оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом опроверг слухи о введении локдауна в регионе из-за инфекции. В ведомстве пояснили, что информация, распространяемая в мессенджерах, является фейком. Таких решений оперштаб не принимал.

В свердловском оперштабе опровергли слухи о введении локдауна из-за коронавируса
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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Нижнем Тагиле. В четверг и пятницу ожидается снег, а в выходные похолодает до -25 градусов. 17 и 18 декабря днем ожидается около -8 градусов, к вечеру пятницы юго-восточный ветер сменится на северный. При этом столбики термометров опустятся до -13 градусов. Холоднее всего будет ночью в субботу — -25 градусов, однако в воскресенье ветер сменится на юго-западный. Днем и ночью 20 декабря синоптики прогнозируют -17 градусов.

Снег и морозы: синоптики рассказали о погоде в Нижнем Тагиле на ближайшие дни
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В Екатеринбурге камеры видеонаблюдения засняли автоворов, которые 15 декабря ночью ограбили восемь машин. При этом злоумышленники выбивали стекла на автомобилях и вырывали из салонов видеорегистраторы. С одной машины они сняли колеса. По словам одной из пострадавших, она уже написала заявление в полицию.

Ограбивших восемь машин в Екатеринбурге автоворишек засняли камеры
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#Свердловская область#Общество#Итоги
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