Суд с «Гринвичем» и фейк о локдауне. Итоги дня в Свердловской области.

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Нижнем Тагиле. В четверг и пятницу ожидается снег, а в выходные похолодает до -25 градусов. 17 и 18 декабря днем ожидается около -8 градусов, к вечеру пятницы юго-восточный ветер сменится на северный. При этом столбики термометров опустятся до -13 градусов. Холоднее всего будет ночью в субботу — -25 градусов, однако в воскресенье ветер сменится на юго-западный. Днем и ночью 20 декабря синоптики прогнозируют -17 градусов.