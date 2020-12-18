Досрочные каникулы и загрязнение воздуха. Итоги дня в Свердловской области

Прокуратура начала проверку после смерти пациентки от коронавируса в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. 44-летняя женщина была доставлена из Качканара на скорой помощи. Ей пришлось ждать очередь на компьютерную томографию, которая показала 80% поражения легких, потом несколько часов в приемном покое. В итоге ее положили в палату только через сутки после прибытия. По словам родственников, в палате кислород не был подведен к каждой кровати, а больные самостоятельно подходили к оборудованию и дышали по очереди. Дочь умершей рассказала, что 3 ноября, во время разговора по телефону, мать пожаловалась на то, что у нее отнялись ноги. На следующий день она скончалась. Помощник прокурора отметил, что в медучреждении есть 300 оборудованных койко-мест, но фактическая потребность кислорода неизвестна.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отправить школьников региона на каникулы досрочно, 28 или 29 декабря. Он пояснил, что родителей учащихся интересуют сроки новогодних каникул. Рекомендации Минобразования направлены в муниципалитеты, в ближайшее время директора школ озвучат дату начала каникул.
17 декабря редакция TagilCity.ru замерила воздух на наличие загрязняющих веществ на Вые и Красном Камне, при этом в трех из шести мест замеров показания превысили разовую ПДК. На остановке общественного транспорта на улице Победы и во дворе на улице Выйской показания газоанализатора остались по нолям. При замерах возле Выйского пруда было зафиксировано превышение содержания диоксида азота в три раза. Возле ДК «Юбилейный» прибор показал наличие диоксида серы, его концентрация превысила разовую ПДК в 3,4 раза. Возле детской больницы на улице Кузнецкого превышение предельно допустимой концентрации формальдегида было в 1,2 раза выше нормы. Последним местом замеров стало здание управления ВГОКа, здесь газоанализатор также показал наличие в воздухе диоксида серы в размере 0,3 мг/м3, что не превышает разовую ПДК, но является близким к ней. Все три вредных вещества (диоксид серы, диоксид азота и формальдегид) влияют на органы дыхания, они могут вызывать астму и бронхит.
ПФР разъяснил порядок «новогодней» выплаты по пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Средства будут перечислены в беззаявительном порядке на детей, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет. Выплата будет осуществляться на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Всем, кто получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, средства будут перечислены автоматически. До 1 апреля заявление необходимо подать только тем гражданам, у которых ребенок был рожден после 1 июля, или родители не обращались за предыдущими выплатами. Кроме того, заявление через портал Госуслуг нужно подать в случае изменения реквизитов для перечисления денежных средств.