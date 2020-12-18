Оперштаб посчитал допустимой ситуацию с пациентами в коридорах тагильской больницы

Напомним, ранее движение «Тагил за перемены» опубликовало в соцсетях фотографии из отделения гнойной хирургии Демидовской ГБ. Один из подписчиков пожаловался, что в коридорах располагают пациентов пожилого возраста. После в медучреждении объяснили, что не могут отказать в госпитализации, поэтому располагают людей на резервных койках.