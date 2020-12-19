В Екатеринбурге ночью эвакуированы пассажиры из здания железнодорожного вокзала

В здании произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации, в связи с чем была произведена незапланированная эвакуация.
Отмечается, что задержек в движении пассажирских поездов не допущено.
На данный момент прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом, в ходе которой будут установлены причины сбоя системы сигнализации, а также проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности.
Напомним, 18 декабря в Екатеринбурге из 18-этажного дома были эвакуированы 200 человек из-за пожара. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. В квартире горело домашнее имущество. Во время происшествия никто не пострадал.