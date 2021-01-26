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Нехватка лекарств и управленческий кризис: итоги проверки Минздрава на Урале

26 января 2021, 04:22
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области выездная проверка Минздрава РФ обнаружила управленческий кризис и несколько десятков нарушений, в том числе подтасовка данных о коечном фонде для больных коронавирусом.

Такие выводы содержатся в аналитической справке федерального Минздрава, которую подготовили по итогам работы комиссии, пишет «РБК».

Согласно документу, 21 ноября было доложено, что в регионе свободно 15,7% коек для больных COVID-19, тогда как федеральное министерство заявило только о 0,5%. Также было выявлено, что больницы, где лечат больных коронавирусом, не достаточно обеспечены лекарствами и реактивами, ПЦР-диагностика инфекции организована неэффективно. Лечащихся пациентов на дому проверяли недостаточно, поэтому многие из них оказывались в стационаре в более тяжелом состоянии.

Также представители комиссии отметили, что в Свердловской области нет человека, который отвечает за организацию министерского контроля за оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19. На медиков скорой помощи была возложена дополнительная функция — информирование пациентов о рисках инфекции и мерах профилактики больных коронавирусом. Из-за этого снижалось качество оперативной работы.

Комиссия выявила, что главные внештатные специалисты свердловского Минздрава выезжают в больницы только по поручению ведомства, в регионе недостаточно обследуют пациентов, не соблюдают схемы лечения и собирают анамнез с нарушениями. По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Екатеринбурге план диспансерного наблюдения был выполнен по онкологии на 18,6%, по болезням системы кровообращения — на 16,7%.

Выборочная проверка одной из больниц Свердловской области установила, что маршрутизация пациентов с острыми инфарктами проводится с нарушениями и чаще всего тяжесть состояния пациентов недооценивается.

Напомним, при проверке комиссия федерального Минздрава три с половиной часа не могла дозвониться до колл-центров Свердловской области.

Комиссия Минздрава 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области
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#Свердловская область#Проверка#Больница#Минздрав#Здоровье
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