Нехватка лекарств и управленческий кризис: итоги проверки Минздрава на Урале

Согласно документу, 21 ноября было доложено, что в регионе свободно 15,7% коек для больных COVID-19, тогда как федеральное министерство заявило только о 0,5%. Также было выявлено, что больницы, где лечат больных коронавирусом, не достаточно обеспечены лекарствами и реактивами, ПЦР-диагностика инфекции организована неэффективно. Лечащихся пациентов на дому проверяли недостаточно, поэтому многие из них оказывались в стационаре в более тяжелом состоянии.