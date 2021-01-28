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Жестокие избиения тагильчанки и сильное похолодание. Итоги дня в Свердловской области

28 января 2021, 17:11
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 28 января.

В Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов и шквалистый ветер. В пятницу, 29 января, возможен снег. 30 января в северных частях региона похолодает до -30 градусов, днем — до -24. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «просто фантастическими» изменения температуры на Урале и юге Западной Сибири. По его данным, температура ранее была на 15-16 градусов ниже нормы. Теперь она поднимется выше нормы на 12-13 градусов.

На Урал придут морозы до -30 и сильный ветер
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В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 23 случая коронавируса, за все время пандемии — 4 175. В Свердловской области общее количество заразившихся COVID-19 составило 69 399 человек, из них 369 случаев зафиксировано за минувшие сутки. В регионе за время пандемии выздоровело 61 948 пациентов, за период с 27 по 28 января из медучреждений области выписано 384 человека. За сутки 16 жителей Свердловской области скончались от коронавирусной инфекции, всего зафиксировано 1 989 летальных случаев.

В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено 23 новых случая COVID-19
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В Екатеринбурге уволен глава Железнодорожного района Андрей Курочкин, он ушел в отставку по собственному желанию. Курочкин пробыл на посту три года.

В Екатеринбурге уволен глава Железнодорожного района Андрей Курочкин
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Тагильчанку избивает и угрожает убить бывший сожитель, она не может добиться для него реального срока наказания. Избиения начались в 2018 году, когда она была еще беременная от него. Женщина рассказала редакции TagilCity.ru, что написала не менее 30 заявлений в полицию. Однако мужчина до сих пор находится на свободе, судом ему было назначено наказание в виде 160 часов исправительных работ и ограничении свободы на срок один год и два месяца. Молодая мама пояснила, что он опять фактически остался на свободе. Решение не вступило в законную силу, так как он подал апелляцию. Женщина не знает что делать и жалуется на бездействие полиции Нижнего Тагила.

Бьет и угрожает убить: тагильчанка не может добиться реального срока для экс-сожителя
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#Избиение#Общество#Итоги
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