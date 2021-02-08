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В Нижнем Тагиле авто чуть не упало с моста по ул Циолковского на железнодорожные пути

8 февраля 2021, 18:13
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле на мосту по улице Циолковского произошло ДТП, в результате которого иномарка вылетела за ограждение и едва не оказалась на железнодорожных путях, по которым регулярно проходят пассажирские и грузовые поезда.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. Как можно увидеть на видео, к месту происшествия прибыл грейдер, который помогал вытянуть серебристую иномарку обратно на проезжую часть. Машина вылетела за ограждение и повисла на нем, удерживаясь передними колесами.

Очевидцы рассказали редакции TagilCity.ru, что машину могло выбросить с дороги из-за высокой скорости движения.

Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле ребенок и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на перекрестке улиц Береговая-Ударная и Челюскинцев.

В Нижнем Тагиле двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на Челюскинцев
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#ДТП#Иномарка#ТЦ ЦУМ#Мост#Улица Циолковского#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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