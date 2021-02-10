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В Красноуфимске из-за вспышки гриппа и ОРВИ объявлен недельный карантин

10 февраля 2021, 13:54
Фото: 1mediainvest.ru
В Красноуфимском городском округе были введены меры ограничения из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал мэр города Вадим Артемьевских.

Карантин был введен с 11 по 17 февраля, поскольку пятую неделю подряд в городе фиксируется превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последние семь дней уровень заболеваемости вырос на 43%.

Руководители организаций должны отстранять от работы всех подчиненных, имеющих признаки ОРВИ, а образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение. Ограничивается проведение мероприятий в закрытых помещениях и отменяются массовые мероприятия для несовершеннолетних.

Напомним, в конце января в Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ. За неделю с 25 по 31 января было зафиксировано 29 323 случая заражения.

В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ
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#Грипп#Карантин#Красноуфимск#ОРВИ#Здоровье
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