В Красноуфимске из-за вспышки гриппа и ОРВИ объявлен недельный карантин

Руководители организаций должны отстранять от работы всех подчиненных, имеющих признаки ОРВИ, а образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение. Ограничивается проведение мероприятий в закрытых помещениях и отменяются массовые мероприятия для несовершеннолетних.