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Posted 15 февраля 2021, 04:37

Published 15 февраля 2021, 04:37

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Спорткар столкнулся с ВАЗом на трассе под Нижним Тагилом

15 февраля 2021, 04:37
На 130 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, в котором столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Celica.

Водитель ВАЗ-2114 пытался совершить обгон, но мощности транспорта не рассчитал. Выехав на встречную полосу легковушка столкнулась со спортивным автомобилем. У иномарки разбита передняя часть кузова. От удара отечественное авто отбросило в кювет, пишет ИА «Все Новости».

Авария обошлась без пострадавших. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой будут выяснены причины происшествия.

Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле на мосту на улице Циолковского произошло ДТП, в результате которого иномарка вылетела за ограждение и едва не упала на железнодорожные пути.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Столкновение
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