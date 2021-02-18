«Бомбы» школах и «черные» схемы на Белой горе. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге индивидуального предпринимателя Вишнякову обвиняют в мошенничестве. Пенсионеры столицы Урала пожаловались, что их приглашают на бесплатный массаж. При посещении им дают подписать пусты бланки, а после процедур в них вписывают значительные суммы как за сам массаж, так и за консультацию. Одна из жительниц рассказала, что её мать ушла по этому звонку, а вернулась с кредитным договором на 70 тысяч рублей. В интернете дочь потерпевшей нашла массу судебных производств по этой фирме, а в Роспотребнадзоре, по её словам, сразу поняли о какой организации идет речь. В Центре защиты прав потребителей сообщили, что как правило, при огласке, клиентам возвращают денежные средства.