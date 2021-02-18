«Бомбы» школах и «черные» схемы на Белой горе. Итоги дня в Свердловской области

Posted 18 февраля 2021, 14:58
Published 18 февраля 2021, 14:58
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
В Нижнем Тагиле 18 февраля в школы начали массово поступать сообщения о «минировании» на электронную почту. Неизвестный писал о 26 бомбах в каждом из заминированных учебных заведений. Известно об эвакуации образовательного учреждения № 5 на Тагилстрое и № 44 в центре города. В администрации города подтвердили данную информацию. В настоящий момент правоохранительные органы занимаются поисками интернет-хулигана.
Ревизорская комиссия проверила туристический кластер «Гора Белая» и пришла к выводу, что поручения губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева о создании передового туристического объекта к 2020 году были провалены. Специалисты департамента по борьбе с коррупцией выявили ряд нарушений. В частности директор некоммерческой управляющей компании через посредника взял в аренду автомобиль, который его супруга оформила в кредит. Кроме того, резиденты компании не были оформлены по профилю и не получили налоговых льгот; не были назначены ответственные лица по взаимодействию с управлением; выявлены нарушения при расходе бюджетных средств и другие недочеты. В целом, комиссия пришла к выводы о неэффективности управления туристическим кластером «Гора Белая».
В Екатеринбурге индивидуального предпринимателя Вишнякову обвиняют в мошенничестве. Пенсионеры столицы Урала пожаловались, что их приглашают на бесплатный массаж. При посещении им дают подписать пусты бланки, а после процедур в них вписывают значительные суммы как за сам массаж, так и за консультацию. Одна из жительниц рассказала, что её мать ушла по этому звонку, а вернулась с кредитным договором на 70 тысяч рублей. В интернете дочь потерпевшей нашла массу судебных производств по этой фирме, а в Роспотребнадзоре, по её словам, сразу поняли о какой организации идет речь. В Центре защиты прав потребителей сообщили, что как правило, при огласке, клиентам возвращают денежные средства.
В Екатеринбурге на станции метро «Ботаническая» скончался мужчина. По словам очевидцев, ждавшему поезд местному жителю стало плохо и он упал. Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть. По факту инцидента Следственный комитет Чкаловского района организовал проверку. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев происшествия. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера.