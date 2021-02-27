Массовые эвакуации и ДТП с грузовиком. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге, на улице 8 марта, рядом с ТЦ «Мегаполис» занесло водителя грузовика, из-за чего он вылетел на столб и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Ssang Yong. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, однако было приостановлено движение трамваев в сторону центра города.