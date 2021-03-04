tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2021, 17:06

Published 4 марта 2021, 17:06

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге

4 марта 2021, 17:06
Стала известна личность мужчины, которого подозревают в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Фигурантом дела оказался мужчина 1959 года рождения, который работает в охранном предприятии. Задержанный сознался в содеянном и объяснил, что пошел на преступления из-за личной неприязни к убитому. Также мужчина показал, куда спрятал предполагаемое орудие убийства — пистолет.

Отмечается, что следствие СКР планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурант был задержан у себя в квартире, в городе Далматово Курганской области. Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след всё-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным,рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Он отметил, что на данный момент проверяется информации о причастности мужчины к другим преступлениям.

Напомним, инцидент произошел 24 декабря 2020 года, около станции метро «Уралмаш» на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Баумана. Пострадавший в результате выстрела мужчина скончался. На место происшествия прибыли полиция и следователи.

Материалы по теме
В Екатеринбурге неизвестный застрелил в маршрутке человекаСтали известны детали смертельной стрельбы в ЕкатеринбургеПоявились фотографии с места убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге
#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Подозреваемый#СКР#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика