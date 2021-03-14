tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2021, 14:10

Published 14 марта 2021, 14:10

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Взятки в полиции и ограбление магазинов. Итоги дня в Свердловской области

14 марта 2021, 14:10
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 марта.

В Екатеринбурге мать обжаловала оправдательный приговор подростка, которого обвинили в изнасиловании ее семилетней дочери. Женщина рассказала, что сторона защиты предоставила справку, которая гласит, что на момент преступления подросток находился в школе. По мнению женщины, суд не принял во внимание мнение трех психологов, установивших, что девочка говорит правку, однако принял доводы психолога, не разговаривающего с потерпевшей, а лишь посмотревшего запись видеодопроса. В результате екатеринбурженка подала апелляцию на решение суда Ленинского района.

В Нижнем Тагиле за одну ночь обокрали три магазина на Тагилстрое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Также грабители забрались в два магазина на улицах Красных Зорь и Металлургов. Они разбили остекление, проникли внутрь и вынесли часть товара.

В Екатеринбурге три сотрудника правоохранительных органов задержаны по подозрению во взяточничестве в размере 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в конце февраля, когда стражи порядка задержали 22-летнего парня, искавшего «закладку». Молодой человек заплатил полицейским 50 тысяч рублей, после чего пошел в отдел собственной безопасности МВД. Была организована проверка. Один из полицейских сознался в содеянном, двое других вину отрицают. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

В Петрокаменском под Нижним Тагилом 180 жителей частного сектора лишились холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии, которая произошла 11 марта. В результате 21 частный дом остался без воды, а 32 ребенка и 148 взрослых ожидают устранения аварии. Их обеспечивают водой из колонок.

Материалы по теме
Екатеринбурженка обжаловала оправдание обвиняемого в изнасиловании 7-летней девочки
#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика