Взятки в полиции и ограбление магазинов. Итоги дня в Свердловской области

Posted 14 марта 2021, 14:10
Published 14 марта 2021, 14:10
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
В Екатеринбурге мать обжаловала оправдательный приговор подростка, которого обвинили в изнасиловании ее семилетней дочери. Женщина рассказала, что сторона защиты предоставила справку, которая гласит, что на момент преступления подросток находился в школе. По мнению женщины, суд не принял во внимание мнение трех психологов, установивших, что девочка говорит правку, однако принял доводы психолога, не разговаривающего с потерпевшей, а лишь посмотревшего запись видеодопроса. В результате екатеринбурженка подала апелляцию на решение суда Ленинского района.
В Нижнем Тагиле за одну ночь обокрали три магазина на Тагилстрое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Также грабители забрались в два магазина на улицах Красных Зорь и Металлургов. Они разбили остекление, проникли внутрь и вынесли часть товара.
В Екатеринбурге три сотрудника правоохранительных органов задержаны по подозрению во взяточничестве в размере 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в конце февраля, когда стражи порядка задержали 22-летнего парня, искавшего «закладку». Молодой человек заплатил полицейским 50 тысяч рублей, после чего пошел в отдел собственной безопасности МВД. Была организована проверка. Один из полицейских сознался в содеянном, двое других вину отрицают. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
В Петрокаменском под Нижним Тагилом 180 жителей частного сектора лишились холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии, которая произошла 11 марта. В результате 21 частный дом остался без воды, а 32 ребенка и 148 взрослых ожидают устранения аварии. Их обеспечивают водой из колонок.