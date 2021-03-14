Взятки в полиции и ограбление магазинов. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге мать обжаловала оправдательный приговор подростка, которого обвинили в изнасиловании ее семилетней дочери. Женщина рассказала, что сторона защиты предоставила справку, которая гласит, что на момент преступления подросток находился в школе. По мнению женщины, суд не принял во внимание мнение трех психологов, установивших, что девочка говорит правку, однако принял доводы психолога, не разговаривающего с потерпевшей, а лишь посмотревшего запись видеодопроса. В результате екатеринбурженка подала апелляцию на решение суда Ленинского района.