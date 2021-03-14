Екатеринбурженка обжаловала оправдание обвиняемого в изнасиловании 7-летней девочки

По информации родительницы, со стороны защиты была предоставлена справка из школы, согласно которой подросток находился в школе в момент преступления. Кроме того, было приложено мнение психолога, которая заключила, что девочка рассказывает о происшествии, которое произошло не с ней.
Мальчик вообще сначала одно, говорил потом другое. Также суд принял во внимание недостоверные доказательства невиновности, рассказала мама потерпевшей.
Подростку вменяют два эпизода, в январе и августе 2019 года, однако точный день неизвестен. В настоящий момент, по мнению мамы, не представляется возможным установить, действительно ли подросток находился в школе.
Также судья не приняла во внимание мнение трех различных психологов, которые установили, что девочка говорит правду. Но приняла доводы психолога, просмотревшего запись видеодопроса потерпевшей, без личной беседы.
Мать пострадавшей подала апелляцию на решение суда Ленинского района Екатеринбурга.
Напомним, семилетняя дочь рассказала маме, что подросток залезал на второй ярус кровати в частном садике в Екатеринбурге, раздевал её, трогал в интимных местах и заставлял удовлетворять орально. Молодого человека обвиняли по части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 24 февраля 2021 года суд полностью оправдал 17-летнего подростка.