В изнасиловании ребенка обвиняется 83-летний тренер из Екатеринбурга

Инсайдер рассказал, что на пожилого мужчину заведено уголовное дело по части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) Следственным комитетом, а сам обвиняемый сознался в совершении преступления. 26 февраля подозреваемый был задержан. Ему избирается мера пресечения.