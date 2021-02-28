В изнасиловании ребенка обвиняется 83-летний тренер из Екатеринбурга

В изнасиловании ребенка обвиняется 83-летний тренер из Екатеринбурга

Сегодня, 11:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

В Екатеринбурге пожилой тренер подозревается в изнасиловании 10-летней девочки

В изнасиловании 10-летней девочки обвиняется 83-летний тренер по настольному теннису из Екатеринбурга.

Пожилой мужчина обучает детей настольному теннису в ДЮСШ № 3. Мать одной из воспитанниц подозревает тренера в изнасиловании её десятилетней дочери, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мать несовершеннолетней заявила, что происшествие случилось 18 февраля в помещении школы № 84, в которой её дочь проходит обучение.

Инсайдер рассказал, что на пожилого мужчину заведено уголовное дело по части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) Следственным комитетом, а сам обвиняемый сознался в совершении преступления. 26 февраля подозреваемый был задержан. Ему избирается мера пресечения.

Напомним, житель Свердловской области обвиняется в изнасиловании 14-летней. По версии следствия он совершил преступление в автомобиле «ГАЗель» в Пермском крае. Ранее он уже был судим за избиение до смерти.

Сюжеты:
Екатеринбург
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