В изнасиловании ребенка обвиняется 83-летний тренер из Екатеринбурга

Пожилой мужчина обучает детей настольному теннису в ДЮСШ № 3. Мать одной из воспитанниц подозревает тренера в изнасиловании её десятилетней дочери, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мать несовершеннолетней заявила, что происшествие случилось 18 февраля в помещении школы № 84, в которой её дочь проходит обучение.
Инсайдер рассказал, что на пожилого мужчину заведено уголовное дело по части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) Следственным комитетом, а сам обвиняемый сознался в совершении преступления. 26 февраля подозреваемый был задержан. Ему избирается мера пресечения.
Напомним, житель Свердловской области обвиняется в изнасиловании 14-летней. По версии следствия он совершил преступление в автомобиле «ГАЗель» в Пермском крае. Ранее он уже был судим за избиение до смерти.