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Свердловский Диснейленд и попавшийся лже-минёр. Итоги дня в Свердловской области

22 марта 2021, 14:37
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области 22 марта.

Изменился проект Диснейленда, который будет построен в Екатеринбурга на Полевском тракте. Зону отдыха планируется разместить на участке в 94 гектара. На реализацию уйдет 18 лет. Планируемая загруженность комплекса — три миллиона человек ежегодно. Первая версия проектной документации была разработана в 2016 году. Однако с тех пор задумка изменилась. Первыми откроют павильоны с интерактивными и виртуальными играми. Построят административные, бытовые и торговые здания. Также будет облагорожен участок вдоль тракта. Последним планируется организовать стройку комплекса гостиницы на девять сотен мест и кемпинг на шесть сотен мест.

Проект уральского Диснейленда в Екатеринбурге кардинально изменился
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В Нижнем Тагиле вычислили звонившего с сообщением о «бомбе» в Демидовском колледже. Из-за «шутки» из здания эвакуировали три сотни учащихся и 15 человек из персонала учебного заведения. Подозреваемым оказался студент колледжа. После пар он стоял на улице с однокурсниками и у них возник вопрос, сможет ли молодой человек позвонить и сообщить о «минировании». Тогда студент со своего личного телефона набрал номер вахты и рассказал о заложенном «взрывном устройстве». В отношении юноши возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вычислен «заминировавший» тагильский Демидовскиий колледж студент
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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило Сибирский тракт. По словам очевидцев, уровень воды достигал 30 сантиметров в районе Психиатрической лечебницы № 18. Данный участок с трудом преодолевали даже транспортные средства с высокой посадкой — автобусы и внедорожники. Один из свидетелей пошутил, что на тракте теперь можно рыбачить. В «Водоканале» направили на место аварийную бригаду. Причины происшествия устанавливаются.

«Тут можно рыбачить»: Сибирский тракт затопило в Екатеринбурге
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В Свердловской области нашли четыре коллекционных сростка изумрудов. Это произошло впервые за несколько лет на Мариинском месторождении. Вес находки превышает шесть килограмм. Камни были найдены шахтерами на глубине более 260 метров в новом направлении Малышевского месторождения, открытом в начале 2021 года. Самый большой из сростков весит боле двух килограмм. Ценность представляет первозданный вид камней, сросшихся в недрах. Изумруды представляют ценность для музеев и частных коллекционеров. Их планируют продать на аукционе.

Четыре уникальных изумруда найдены на уральском месторождении
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#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
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