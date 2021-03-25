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Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 марта

25 марта 2021, 11:00
Фото: TagilCity.ru
Веществ, загрязняющих атмосферу, газоанализатором выявлено не было. Замеры проводились 25 марта на Вагонке по адресу Валегинская, 5 в Алтайском микрорайоне.

Замеры по пяти загрязняющим веществам проводились в 14.50, при этом температура воздуха составляла +5 градусов, дул западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.

Показания газоанализатора «Геолан-П» остались нулевыми. Прибор может улавливать наличие в атмосфере синильной кислоты, формальдегида, сероводорода, диоксида азота и диоксида серы.

Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух. Обратиться можно в ЕДДС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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