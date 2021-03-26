Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 марта

Замеры производились в солнечную погоду, при температуре воздуха +6 градусов. В момент измерений дул западный ветер со скоростью три метра в секунду.
Показания газоанализатора «Геолан-П» остались нулевыми по всем пунктам. Прибор может улавливать наличие в атмосфере синильной кислоты, формальдегида, сероводорода, диоксида азота и диоксида серы.
Публикация замеров в группе редакции «Вконтакте» проводится больше не будет. Все прямые эфиры с данными по замерам в Нижнем Тагиле редакция будет проводить на трансляции в Instagram @TagilCity.News.
Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух. Обратиться можно в ЕДДС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.