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Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 марта

26 марта 2021, 10:17
Фото: TagilCity.ru
Веществ, загрязняющих атмосферу, газоанализатором выявлено не было. Замеры проводились 26 марта на Вагонке по адресу Валегинская, 5 в Алтайском микрорайоне.

Замеры производились в солнечную погоду, при температуре воздуха +6 градусов. В момент измерений дул западный ветер со скоростью три метра в секунду.

Показания газоанализатора «Геолан-П» остались нулевыми по всем пунктам. Прибор может улавливать наличие в атмосфере синильной кислоты, формальдегида, сероводорода, диоксида азота и диоксида серы.

Публикация замеров в группе редакции «Вконтакте» проводится больше не будет. Все прямые эфиры с данными по замерам в Нижнем Тагиле редакция будет проводить на трансляции в Instagram @TagilCity.News.

Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух. Обратиться можно в ЕДДС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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