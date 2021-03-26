Сбежавшая школьница и смерть пешехода. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге без вести пропала 13-летняя школьница. Более 50 волонтеров и полицейских были направлены на поиски. Удалось установить, что её видели в районе ЖБИ у торгового центра. Одна из очевидиц сообщила, что девочка выпрашивала деньги на подарок маме. По информации МВД, причиной ухода из дома мог стать семейный конфликт. Ребенок не слушался отца и мог повздорить с его сожительницей. Семья и сама несовершеннолетняя состоят на учете в ПДН. Это уже шестой случай, когда школьница уходит из дома.