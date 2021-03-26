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Сбежавшая школьница и смерть пешехода. Итоги дня в Свердловской области

26 марта 2021, 13:51
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 26 марта.

В Екатеринбурге без вести пропала 13-летняя школьница. Более 50 волонтеров и полицейских были направлены на поиски. Удалось установить, что её видели в районе ЖБИ у торгового центра. Одна из очевидиц сообщила, что девочка выпрашивала деньги на подарок маме. По информации МВД, причиной ухода из дома мог стать семейный конфликт. Ребенок не слушался отца и мог повздорить с его сожительницей. Семья и сама несовершеннолетняя состоят на учете в ПДН. Это уже шестой случай, когда школьница уходит из дома.

Возможную причину пропажи 13-летней школьницы назвали в полиции Екатеринбурга
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Лежащий пешеход погиб под колесами автомобиля на дороге у дома №45 по улице Победы в Нижнем Тагиле. Машиной управлял 19-летний парень. Он заявил сотрудникам ГИБДД, что не видел мужчину и начал тормозить только когда наехал на препятствие. Медицинское освидетельствование установило, что управлявший транспортным средством тагильчанин был трезв. Увидев человека под колесами он вызвал полицейских и «скорую», однако 42-летний пешеход скончался на месте происшествия. Очевидцы утверждают, что видели, как мужчина лежал на проезжей части. ГИБДД проводит расследование по факту происшествия.

Лежащий на дороге пешеход погиб в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле
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Детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить на месте бывшей военной части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. На заседании гордумы депутаты внесли изменения в Правила землепользования и застройки. Тип земельного участка из «Зоны режимных объектов ограниченного доступа» переведен в «Зону общественных центров и деловой активности общегородского значения». В ФОКе планируется открыть бассейн, игровой зал и ледовую арену.

Детский сад и ФОК построят на территории бывшей воинской части в Нижнем Тагиле
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Глыба льда упала на иномарку Renault Kaptur на улице Луначарского в Екатеринбурге. Здание принадлежит одной из электрокомпаний. Владелица транспортного средства собирается обратиться в компанию по проведению независимой экспертизы, чтобы выяснить сумму ущерба. Она намерена решить вопрос мирно, если компания пойдет ей навстречу. Но заявила о готовности судиться, если это потребуется. В организации обещали рассмотреть возможность возмещения убытков.

Глыба льда рухнула на автомобиль в Екатеринбурге
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#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
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