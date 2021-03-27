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Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 марта

27 марта 2021, 10:28
Фото: TagilCity.ru
Загрязняющих веществ в атмосфере газоанализатор не выявил. Замеры проводились в 14.20 на Вагонке на улице Валегинская, 5 в Алтайском микрорайоне.

При этом температура воздуха составляла +4 градуса, была ясная погода и северный ветер со скоростью четыре метра в секунду.

Погодные условия оказались благоприятными для рассеивания грязных веществ. Газоанализатор не выявил наличие диоксида азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.

С 27 марта прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция проводит в Instagram.

Напомним, жители Нижнего Тагила могут могут жаловаться на грязный воздух в городе. Куда именно можно обратиться, выяснила редакция TagilCity.ru.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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