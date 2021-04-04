Кланы, бунт машинистов и день рождения TagilCity.ru: итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе пациенты ЦГБ №1 столкнулись с фантомным физкабинетом. В поликлинике людей отправляли на процедуры в травму, а руководство медучреждения отрицало перенос ФТО в другое здание. С одной стороны ситуация комична: мы же лично убедились, что официальные данные отличаются от реальности. С другой стороны, получается, людей - наших читателей и пациентов - держат за идиотов? И что самое не смешное - в итоге именно пациенты переживают от расхождений в данных.