Фекальные реки и 10-дневные каникулы на УВЗ. Итоги дня в Свердловской области

Posted 7 апреля 2021, 15:40
Published 7 апреля 2021, 15:40
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
На вынужденные выходные уйдут работники УВЗ в Нижнем Тагиле с 1 по 10 мая. На предприятии будут проводиться ремонты тепловых сетей и энергокоммуникаций. Так как промышленное водоснабжение будет отключено, работа большинства производственных подразделений УВЗ будет остановлена. В пресс-службе предприятия отметили, что теплоэлектроцентраль завода продолжит снабжение Дзержинского района Нижнего Тагила горячей водой и теплом. Также специалисты на УВЗ проведут ремонт и наладку оборудования, подъемных механизмов, косметический ремонт помещений и другие работы. Оплата сотрудникам предприятия, которые не будут задействованы при ремонте, будет сохранена в размере 2/3 от среднего заработка.
Дождь и потепление до +19 градусов прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле в ближайшие дни. В четверг, 8 апреля, будет мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит до +7 градусов. В субботу, 10 апреля потеплеет до +19 градусов, при этом ночью ожидаются заморозки до -1 градуса.
За сбросы вредных веществ в реку Тагил «Водоканал-НТ» и его директор Вячеслав Таран привлечены к административной ответственности и штрафу на общую сумму 100 тысяч рублей. Проверка прокуратуры выявила превышение нефтепродуктов, марганца, взвешенных веществ и других веществ в период с ноября 2020 по март 2021 года. Кроме того, «Водоканал-НТ» должно устранить недостатки водоотведения системы очистных сооружений, проект реконструкции которых находится в разработке.
Фекальными стоками затопило коттеджный поселок Кирпичный под Среднеуральском из-за активного таяния снега. Фекалии заполонили погреба, питьевые скважины, подвалы домов и улицы. По словам местных жителей, владелец соседних участков, которому принадлежит большая территория, сделал искусственные заводи. Из-за этого талая вода с его участков полилась на участки других жителей. Сельчане отметили, что уже обращались с этой проблемой не только в администрацию города, но и в прокуратуру и СЭС.