Фекальные реки и 10-дневные каникулы на УВЗ. Итоги дня в Свердловской области

На вынужденные выходные уйдут работники УВЗ в Нижнем Тагиле с 1 по 10 мая. На предприятии будут проводиться ремонты тепловых сетей и энергокоммуникаций. Так как промышленное водоснабжение будет отключено, работа большинства производственных подразделений УВЗ будет остановлена. В пресс-службе предприятия отметили, что теплоэлектроцентраль завода продолжит снабжение Дзержинского района Нижнего Тагила горячей водой и теплом. Также специалисты на УВЗ проведут ремонт и наладку оборудования, подъемных механизмов, косметический ремонт помещений и другие работы. Оплата сотрудникам предприятия, которые не будут задействованы при ремонте, будет сохранена в размере 2/3 от среднего заработка.