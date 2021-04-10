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Posted 10 апреля 2021, 14:54

Published 10 апреля 2021, 14:54

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Полицейские в клубе и принудительная изоляция. Итоги дня в Свердловской области

10 апреля 2021, 14:54
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 апреля.

В Екатеринбурге сотрудники полиции жестко задержали парня в одном из клубов Екатеринбурга. Молодой человек поругался с другим посетителем. На место инцидента прибыли стражи порядка. Как рассказала девушки задержанного, уралец находился в состоянии опьянения. Во время задержания, отметила девушка, он оказал сопротивление, за что полицейские избили его. В отношении ранее судимого молодого человека был составлен протокол по части 2 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство).

Полицейские жестко скрутили посетителя ночного клуба в Екатеринбурге
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Во время тушения дома в Асбесте из-за обрушения одной из стен погиб пожарный. Здание загорелось на площади 64 квадратных метра. В связи со случившемся Следственный комитет по Асбесту организовал доследственную проверку. Планируется установить все обстоятельства трагедии.

В Екатеринбурге семью, которая вернулась с отпуска из ОАЭ, вынуждают сидеть на карантине из-за ложноположительного теста на коронавирус. По словам свердловчанки Татьяны, она с мужем и двумя детьми сдала тесты на COVID-19 до отлета, а также после возвращения домой. Один из тестов оказался положительным. Позже женщина сделала тест в другой лаборатории. Он показал отрицательный результат. Тем не менее, в поликлиники семью обязали сидеть на карантине до 17 апреля и пригрозили штрафом за нарушение режима.

16 апреля в 12.00 состоится первое заседание по делу 21-летнего водителя, который 3 октября 2020 года устроил массовое ДТП на перекрестке улиц Пархоменко и Победы возле кинотеатра Красногвардеец. В результате аварии погибла одна из женщин-пешеходов. Потерпевшими по делу признали сына погибшей женщины и его тетю. Ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Названа дата суда над устроившим смертельное ДТП у Красногвардейца тагильчанином
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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Итоги#Екатеринбург
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