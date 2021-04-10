Полицейские в клубе и принудительная изоляция. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге семью, которая вернулась с отпуска из ОАЭ, вынуждают сидеть на карантине из-за ложноположительного теста на коронавирус. По словам свердловчанки Татьяны, она с мужем и двумя детьми сдала тесты на COVID-19 до отлета, а также после возвращения домой. Один из тестов оказался положительным. Позже женщина сделала тест в другой лаборатории. Он показал отрицательный результат. Тем не менее, в поликлиники семью обязали сидеть на карантине до 17 апреля и пригрозили штрафом за нарушение режима.