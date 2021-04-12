«Ласточка» до Кольцово и аварии из-за булыжников. Итоги дня в Свердловской области

«Ласточка» из Нижнего Тагила начнет курсировать до аэропорта «Кольцово» с 17 апреля. Доехать до конечной остановки можно будет за 2 часа 22 минуты. Частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении будет увеличена до шести пар за сутки. В связи с этим, власти региона ожидают увеличение туристического потока. Рейс «Аэропорт — Нижний Тагил» будет отправляться со станции в 02.55 по местному времени и прибывать в Нижний Тагил в 05.17. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20.23 и прибывать в Кольцово в 22.45. На «Ласточку» можно оформить проездной билет.