tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2021, 15:38

Published 12 апреля 2021, 15:38

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

«Ласточка» до Кольцово и аварии из-за булыжников. Итоги дня в Свердловской области

12 апреля 2021, 15:38
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 12 апреля.

Трассу ЕКАД, поселок Большой исток и выезд из садов «Буровик-2» под Екатеринбургом затопило водой 11 апреля. За сутки уровень воды поднялся до такой степени, что часть домов и участков оказалась затопленной, при этом вода продолжает подниматься. Потоп связывают с большим снежным покровом, а также строительством развязки ЕКАД — Челябинский тракт, которое его нарушило. Ранее местные жители с подобными ситуациями не сталкивались.

Трассу и поселок под Екатеринбургом затопило
Узнать подробнее

Причиной массового ДТП на Режевском тракте под Екатеринбургом стали камни, которые выпали из кузова ехавшего самосвала. Пять автомобилей получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается. Предварительно, «Субару», «Шевроле» и «Тойота» допустили наезд на препятствие в виде камней, которые находились на дороге. Также из-за булыжников столкнулись два УАЗа. Сейчас в отношении неустановленного водителя самосвала возбуждено административное производство за умышленное создание помех при дорожном движении. Также его разыскивает ГИБДД Березовского и ищет свидетелей происшествия.

Стали известны подробности массового ДТП из-за булыжников на свердловской дороге
Узнать подробнее

«Ласточка» из Нижнего Тагила начнет курсировать до аэропорта «Кольцово» с 17 апреля. Доехать до конечной остановки можно будет за 2 часа 22 минуты. Частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении будет увеличена до шести пар за сутки. В связи с этим, власти региона ожидают увеличение туристического потока. Рейс «Аэропорт — Нижний Тагил» будет отправляться со станции в 02.55 по местному времени и прибывать в Нижний Тагил в 05.17. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20.23 и прибывать в Кольцово в 22.45. На «Ласточку» можно оформить проездной билет.

Двухлетний ребенок погиб в аварии в Каменске-Уральском. Водитель «Форд-Мондео» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Фордом-Орион», который ехал спереди. От удара автомобиль вынесло с дороги, он врезался в дерево и малыша выбросило из заднего окна машины. Отмечается, что ребенок ехал в детском кресле, но, скорее всего, не был пристегнут. Также в результате аварии пострадала мама мальчика и пассажирка. Водители были трезвыми, проводится проверка.

Материалы по теме
Выпавшие из самосвала булыжники стали причиной массового ДТП на УралеТрассу и поселок под Екатеринбургом затопило
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика