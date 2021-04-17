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Posted 17 апреля 2021, 15:50

Published 17 апреля 2021, 15:50

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Поиски насильника и штукатурка на «Мерседесе». Итоги дня в Свердловской области

17 апреля 2021, 15:50
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 17 апреля.

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, который надругался над 12-летней девочкой из Лесного. 15 апреля школьница приняла решение покончить с собой. Ее тело было обнаружено в заброшенном карьере в двух километрах от населенного пункта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Как показал осмотр тела, девочка незадолго до смерти была изнасилована.

В период с 16 по 17 апреля в Свердловской области зарегистрировано 119 случаев COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 84 707 случаев инфицирования. 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число вылечившихся — 78 243 человек. За минувшие сутки — 131 пациент. Также число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 2 921 человек, из них 12 пациентов умерло за прошедшие сутки.

Еще 119 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
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С января по март 2021 года в Свердловской области зафиксировано 1 644 случая обращения в полицию по поводу обмана мошенниками. Одним из пострадавших оказался 38-летний житель Екатеринбурга, который взял кредит в сумме шесть миллионов рублей и перевел деньги злоумышленникам. Отмечается, что многие их жертв ранее знали о мошеннических схемах, но все равно попадаются на уловки.

В Нижнем Тагиле на улице Дзержинского, 30 на припаркованный «Мерседес» с балкона отпали куски штукатурки. Дом капитально ремонтировался пять лет назад. В результате инцидента штукатурка повредила бампер и номерной знак. Теперь, по словам владелица автомобиля Юлии, жильцы опасаются, что подобное может повториться.

Штукатурка рухнула на припаркованный «Мерседес» с дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги
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