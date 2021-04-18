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Posted 18 апреля 2021, 14:31

Published 18 апреля 2021, 14:31

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Упавший с крыши тагильчанин и пьяные свиристели. Итоги дня в Свердловской области

18 апреля 2021, 14:31
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 18 апреля.

В Нижнем Тагиле на Вагонке с крыши девятиэтажного дома упал молодой парень. Инцидент случился примерно в 10.30 на улице Зари. По словам очевидцев, одетый во все черное человек упал с крыши. Ранее 18-летнего парня уже видели вблизи данного дома. Упав на землю, уралец остался жив. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Позже молодой человек скончался в машине реанимационной помощи.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева были обнаружены два десятка упавших свиристелей. Они замертво рухнули на тротуар. Специалисты заявили, что пернатые могли съесть забродивших ягод и опьянеть. Орнитологи отметили, что данные ситуации происходят ежегодно. Оттаявшие ягоды могут повлечь отравление и падение птиц, а также травмирование при ударах о стены, стекло и землю.

11 больных и истощенных собак были изъяты у жительницы Верхней Пышмы. Животные были привязаны к дверям комнат веревками, скакалками и прочими средствами. Также среди общего количества собак находились 5-6 месячные щенки. У одной собаки диагностировали онкологию. Хозяйка животных вела себя агрессивно. Она считает, что состояние питомцев в норме и собаки должны быть такими. В результате псы были помещены на передержку.

11 истощенных и больных собак обнаружены в одной из квартир в Верхней Пышме
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с 17 по 18 апреля на территории Свердловской области зарегистрировано 118 случаев COVID-19. В общей сложности за всю пандемию в регионе зафиксировано 84 825 случаев инфицирования. 254 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число вылечившихся — 78 373 человека. За минувшие сутки выздоровели 130 пациентов. Также число летальных случаев от коронавируса на Урале достигло 2 932 человека, из них 11 пациентов умерло за прошедшие сутки.

Еще 118 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
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