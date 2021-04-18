Упавший с крыши тагильчанин и пьяные свиристели. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на Вагонке с крыши девятиэтажного дома упал молодой парень. Инцидент случился примерно в 10.30 на улице Зари. По словам очевидцев, одетый во все черное человек упал с крыши. Ранее 18-летнего парня уже видели вблизи данного дома. Упав на землю, уралец остался жив. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Позже молодой человек скончался в машине реанимационной помощи.