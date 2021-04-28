Иномарка с детьми в салоне «подлетела» после столкновения с Lada в Екатеринбурге

Авария с участием BMW и Lada произошла вечером 27 апреля. Иномарка, за рулем которой находился 29-летний мужчина, а в салоне — его супруга и 3-летний и месячный малыши, двигалась по полосе, выделенной для движения общественного транспорта, когда на перекрестке ее не пропустила Priora.