Взорвавшийся бензовоз и яйцо с патриархом в пруду. Итоги дня в Свердловской области

Патологоанатом рассказал о мошенничестве заместителя начальника свердловского Бюро судмедэкспертизы Екатеринбурга, который теперь предстанет перед судом за взяточничество. Чиновник был пойман с поличным, меченые купюры на сумму 100 тысяч рублей конфискованы. По версии следствия, подозреваемый дал поручение провести патологоанатому служебную проверку по оказанию коммерческих услуг в морге. Последний, в свою очередь, обратился в ФСБ. Он все равно лишился работы, несмотря на успешную операцию, однако не сожалеет о том, что сделал. По его словам, он платил «дань» с 2010 года.