Легковушка залетела под теплотрассу на Руднике в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая, около 01.20, на улице Чаплыгина, 21. За рулем машины находилась девушка, также в салоне сидел молодой человек, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Отмечается, что после столкновения уральцы смогли самостоятельно покинуть поврежденное транспортное средство, которое 5 апреля извлекли из-под теплотрассы с помощью автокрана.
В ГИБДД обращения по данному инциденту не поступало, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. В аварии обошлось без пострадавших.
Напомним, 4 мая в Екатеринбурге на проспекте Ленина трамвай сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП школьница получила сотрясение головного мозга.