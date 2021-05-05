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Легковушка залетела под теплотрассу на Руднике в Нижнем Тагиле

5 мая 2021, 16:15
Фото: скриншот видео группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
Легковой автомобиль «залетел» под теплотрассу на Руднике в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая, около 01.20, на улице Чаплыгина, 21. За рулем машины находилась девушка, также в салоне сидел молодой человек, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Отмечается, что после столкновения уральцы смогли самостоятельно покинуть поврежденное транспортное средство, которое 5 апреля извлекли из-под теплотрассы с помощью автокрана.

В ГИБДД обращения по данному инциденту не поступало, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. В аварии обошлось без пострадавших.

Напомним, 4 мая в Екатеринбурге на проспекте Ленина трамвай сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП школьница получила сотрясение головного мозга.

Трамвай сбил 10-летнюю девочку на велосипеде в центре Екатеринбурга
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#Рудник#Теплотрасса#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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