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Posted 8 мая 2021, 16:03

Published 8 мая 2021, 16:03

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Избиение активиста и преследование ухажером. Итоги дня в Свердловской области

8 мая 2021, 16:03
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 мая.

В Нижнем Тагиле возбуждено административное дело в отношении двух сотрудников УВЗ, избивших активиста Александра Иванова. Инцидент произошел 4 марта 2021 года. На активиста напали рабочие Мищенко и Бобров. Отмечается, что избиение было совершено за день до того, как активист дал интервью СМИ о проблемах с безопасностью на предприятии.

Общественник Никита Чапурин из Нижнего Тагила планирует пожаловаться в прокуратуру на то, что у двух мостов на улице Индустриальной растут деревья и частично отсутствуют ограждения. По словам общественника, корни разрушают бетон конусов сооружений. На данный момент опасность для участников дорожного движения отсутствует, но это не значит, что так будет продолжаться и дальше, подчеркнул Никита Чапурин.

38-летняя жительница Екатеринбурга обвинила в преследовании и побоях бывшего ухажера, который младше ее на 16 лет. По словам женщины, молодой человек преследует и избивает ее на протяжении полугода, а 7 мая он почти спровоцировал ДТП, погнавшись за пострадавшей на машине. С молодым человеком свердловчанка познакомилась случайно. Он представился ее ровесником, после чего завязались отношения. Однако парень часто обманывал женщину и вел себя неадекватно.

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С 12 мая в Нижнем Тагиле поменяется движение общественного транспорта. Это связано с реконструкцией моста на улице Циолковского. Таким образом, движение на Тагилстрой будет проходить по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства жителей города планируется организовать две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции.

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
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