Избиение активиста и преследование ухажером. Итоги дня в Свердловской области

38-летняя жительница Екатеринбурга обвинила в преследовании и побоях бывшего ухажера, который младше ее на 16 лет. По словам женщины, молодой человек преследует и избивает ее на протяжении полугода, а 7 мая он почти спровоцировал ДТП, погнавшись за пострадавшей на машине. С молодым человеком свердловчанка познакомилась случайно. Он представился ее ровесником, после чего завязались отношения. Однако парень часто обманывал женщину и вел себя неадекватно.