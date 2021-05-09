Конфликт в детсаду и недоплаты продавцам. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле конфликт между педагогами, родителями и руководством детского сада № 124 дошел до того, что были поданы заявления в полицию. По словам одной из родительниц, проблемы начались после того, как было назначено новое руководство, а прежнюю заведующую уволили без объяснения причин. Теперь новый руководитель некорректно общается как с персоналом, так и с родителями. 27 апреля воспитатели подписали докладную записку о событиях, происходящих в детском саду. Они отвезли ее в управление образования Нижнего Тагила. После этого, рассказала собеседница, руководство детсада подало заявление в полицию на воспитателей за клевету.