Поножовщина, ремонт дорог и заброшенное здание. Итоги дня в Свердловской области

Posted 17 мая 2021, 14:14
Published 17 мая 2021, 14:14
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Мужчина был насмерть зарезан в магазине «Красное & Белое» на ВМЗ в Нижнем Тагиле 10 мая. Трагедия произошла в день рождения пострадавшего, он получил три ножевых ранения. Известно, что тагильчанин был сотрудником этого магазина, однако пришел туда в качестве покупателя. У него завязался конфликт с другим посетителем. С полученными ранениями мужчина был госпитализирован, однако его не удалось спасти после трех проведенных операций. По данному факту возбуждено уголовное дело, под стражу заключен подозреваемый 1998 года рождения.
В поселке Зональный под Нижним Тагилом находится заброшенное административное здание бывшего Племзавода. Организация, которая занималась разведением скота, разорилась в 2003 году и была ликвидирована в 2008 году. Вход в двухэтажное здание не законсервирован и находится в открытом доступе. Внутри находятся старая мебель, документы, и флуоресцентные лампы, которые представляют собой опасность и должны утилизироваться особым способом. Редакция TagilCity.ru сделала запрос в министерство сельского хозяйства Российской Федерации о том, кому принадлежит здание на данный момент.
Подрядчика за 23,4 миллиона рублей ищет МУП «Тагилдорстрой» на мощение трамвайного полотна и установке бортового камня в Нижнем Тагиле. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчику необходимо сделать ремонт на улице Индустриальная на участке от улицы Металлургов до улицы Циолковского до 15 июля 2021 года.
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