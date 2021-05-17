Поножовщина, ремонт дорог и заброшенное здание. Итоги дня в Свердловской области

17 мая 2021 года утром в сквере имени Джавахарлала Неру рядом с ж/д вокзалом в Екатеринбурге мужчина зарезал троих собутыльников и напал на представителя власти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлены личности подозреваемого, которым оказался ранее не судимый свердловчанин, и одного из убитых. На месте преступления был обнаружен колюще-режущий предмет со следами бурого цвета. Кроме того, там были найдены несколько гильз от пистолета сотрудника МВД. Нападавший был госпитализирован с ножевыми ранениями. Пока нет точной информации о том, есть ли у него огнестрельные раны.