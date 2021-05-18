Сердце не качало кровь: уральские врачи спасли мальчика с сердечной недостаточностью

Применить технологию HeartMate III стало возможно за счет того, что в 2021 году Минздрав РФ включил в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи лечение хронической сердечной недостаточности у детей с помощью желудочковых вспомогательных систем. В результате операция была проведена бесплатно. На данный момент ребенок проходит курс реабилитации.