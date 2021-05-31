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Posted 31 мая 2021, 16:22

Published 31 мая 2021, 16:22

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Итоги праймериз и арест стрелка. Итоги дня в Свердловской области

31 мая 2021, 16:22
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 31 мая.

Стали известны результаты праймериз за кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле. По нижнетагильскому одномандатному избирательному округу было заявлено девять кандидатов. По итогам предварительного голосования победителем стал директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров, который набрал более 25 тысяч голосов. На второй строке рейтинга — чемпионка мира, Европы и России по боксу Ирина Серебреникова с 4,3 тысячами голосов. Третье место занял тренер по волейболу Дамир Завильский, за которого проголосовала 3,1 тысяча избирателей.

В Свердловской области по итогам праймериз в Госдуму РФ по общему списку от региона на первом месте находится губернатор региона Евгений Куйвашев с 174,5 тысячи голосов избирателей. Всего в этом голосовании приняли участие 156 кандидатов. На второй строке оказался действующий депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин, он набрал 64,4 тысячи голосов. Третье место занял Павел Крашенинников с 61 тысячей голосов. Победители этого голосования войдут в число кандидатов на место в Госдуму на выборах в сентябре 2021 года.

Куйвашев и Шипулин стали лидерами голосования на праймериз в Свердловской области
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Также стали известны результаты праймериз кандидатов из Нижнего Тагила в Законодательное собрание Свердловской области от партии «Единая Россия». В Дзержинской территориальной группе лидером стал исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, он набрал 7,8 тысячи голосов. В Ленинской территориальной группе на первом месте оказался действующий депутат ЗакСо Вячеслав Погудин с 4,6 тысячами голосов избирателей. В Тагилстроевской территориальной группе больше всего голосов, более семи тысяч, было отдано за председателя профсоюзной организации ОАО «НТМК» Владимира Радаева.

Погудин, Радаев и Рощупкин лидируют в праймериз на места в ЗакСо от Нижнего Тагила
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В Екатеринбурге прошел суд над бывшим сотрудником МВД Сергеем Болковым, который накануне расстреливал из карабина прохожих и автомобили с балкона из своей квартиры в Екатеринбурге. Судья счел, что обвиняемый может скрыться от правоохранительных органов и оставил мужчину под арестом до 29 июля 2021 года. Болков на заседании признал свою вину и выразил желание извиниться перед потерпевшими. Больше всего в результате ЧП пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в автомобиле с родителями. От пули она получила травму живота и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшая находится в реанимации после операции, она была введена в искусственную кому.

Под арестом до 29 июля оставлен стрелок из Екатеринбурга Сергей Болков
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В Нижнем Тагиле с 1 июня появятся новые номера маршрутов общественного транспорта. Это связано с тем, что с компаниями заключены новые контракты до 2028 года. Так, маршруты будут переименованы с № 6А на 8; 30Л на 31; 4Л на 5; 25Р на 27. Отмечается, что перевозчики должны заменить «Газели» на автобусы средней вместимости.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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