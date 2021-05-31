Итоги праймериз и арест стрелка. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге прошел суд над бывшим сотрудником МВД Сергеем Болковым, который накануне расстреливал из карабина прохожих и автомобили с балкона из своей квартиры в Екатеринбурге. Судья счел, что обвиняемый может скрыться от правоохранительных органов и оставил мужчину под арестом до 29 июля 2021 года. Болков на заседании признал свою вину и выразил желание извиниться перед потерпевшими. Больше всего в результате ЧП пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в автомобиле с родителями. От пули она получила травму живота и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшая находится в реанимации после операции, она была введена в искусственную кому.