Певец-стриптизер и награды за тушение пожаров. Итоги дня в Свердловской области

Один из екатеринбуржцев, который вечером 1 июня ударил мужчину по голове металлической трубой у троллейбусного депо на улице Щорса, пришел в полицию с повинной. До этого стражи правопорядка уже установили личность преступника и разыскивали его. Нападавшим оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Он рассказал, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), злоумышленник заключен под стражу. Пострадавший до сих пор находится в больнице.