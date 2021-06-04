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Posted 4 июня 2021, 15:53

Published 4 июня 2021, 15:53

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Певец-стриптизер и награды за тушение пожаров. Итоги дня в Свердловской области

4 июня 2021, 15:53
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 июня.

Один из екатеринбуржцев, который вечером 1 июня ударил мужчину по голове металлической трубой у троллейбусного депо на улице Щорса, пришел в полицию с повинной. До этого стражи правопорядка уже установили личность преступника и разыскивали его. Нападавшим оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Он рассказал, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), злоумышленник заключен под стражу. Пострадавший до сих пор находится в больнице.

Разбивший голову прохожему трубой екатеринбуржец сам пришел в полицию
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Стриптизер из Екатеринбурга OLEGAS записал новую песню под названием «Белый РАВ4 2.5». В ближайшее время она появится на всех популярных платформах: «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс музыка» и других. Композиция посвящена путешествиям на автомобиле и начинается со слов «Куда едем, бро? В Тагил!». По словам автора такая идея ему пришла из-за прославивших город выпусков программы «Наша Раша». До того, как стать стриптизером певец работал учителем физкультуры. Ранее OLEGAS записал песни «Кайфушка» и «Бирюзовое вино».

С 5 по 7 июня в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности пятого класса горимости. Кроме того, 5 июня ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил наградить за отвагу свердловских пожарных, которые были отправлены на тушение лесов в Тюменскую область. Мужчины чуть не погибли, им пришлось около часа прятаться от огня в реке. Все происходящее огнеборцы снимали на видео и выложили ролик в TikTok. По словам Куйвашева, видеозапись «облетела весь интернет». Он отметил, что ущерб от сгоревшего инвентаря будет возмещен, а помимо наград пожарные получат путевки в санатории, для восстановления сил после сложного пожароопасного сезона.

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#Общество#Свердловская область#Итоги
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