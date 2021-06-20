Цехи и пятнадцать гаражей загорелись в поселке Красногвардейском

По их словам, на данный момент огонь перешел на жилой дом, поэтому есть риск распространения на остальные строения. Спасатели тушат возгорание, однако из-за сильного ветра огонь распространился на гаражи (охвачено огнем уже 15), а потом перекинулся на жилой дом. Также вспыхнули сухая трава, мусор и древесный уголь, пишет Е1.