Цехи и пятнадцать гаражей загорелись в поселке Красногвардейском

По их словам, на данный момент огонь перешел на жилой дом, поэтому есть риск распространения на остальные строения. Спасатели тушат возгорание, однако из-за сильного ветра огонь распространился на гаражи (охвачено огнем уже 15), а потом перекинулся на жилой дом. Также вспыхнули сухая трава, мусор и древесный уголь, пишет Е1.
Создается угроза распространения огня на цех по производству древесного угля. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС.
Тушением занимаются 8 единиц пожарной техники и 26 человек личного состава.
Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень», который начался 18 июня, на данный момент составил 63 гектара. Предположительная причина возгорания — удар молнии. Глава Североуральска Василий Матюшенко решил ввести режим повышенной готовности на территории муниципалитета.