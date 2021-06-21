Серийный убийца из Новоуральска признан виновным в убийстве 11-й жертвы

Следствие установило, что днем 12 мая 2001 года злоумышленник следовал на своем автомобиле «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Проезжая мимо местного автовокзала, Петров заметил девушку и предложил ее подвезти, на что та согласилась. Обвиняемый же вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, сначала изнасиловал ее и затем задушил. Добавочно после смерти девушки он нанес ей еще несколько ножевых ранений. После привязал тело буксировочным тросом к своему автомобилю, вывез вглубь леса, где оставил его и скрылся с места происшествия.рассказали в пресс-службе СКР.