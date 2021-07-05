Прокуратура проводит проверку из-за подтопления участков и домов в ГГО

Напомним, с 5 июля 2021 года объявлен режим ЧС в Горноуральском городском округе. Режим будет действовать в сёлах Николо-Павловское, Краснополье и в деревне Соседкова, которые пострадали от дождевого паводка 3–4 июля больше других.