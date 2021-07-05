TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура проводит проверку из-за подтопления участков и домов в ГГО

5 июля 2021, 10:21
Фото: 1mediainvest.ru
В связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в селе Николо-Павловское, а также имеющейся угрозой подтопления в деревне Соседкова и селе Краснополье Горноуральского городского округа организована прокурорская проверка.

По поручению прокурора Свердловской области Бориса Крылова органами прокуратуры организована проверка в связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в селе Николо-Павловское, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Мобильная приемная прокуратуры работает в пострадавшем населенном пункте.

В результате сложных метеорологических явлений 3–4 июля, резкого поднятия уровня воды, прорыва плотины произошло подтопление около 74 придомовых участков, 20 жилых домов в селе Николо-Павловское. После прохождения селевого потока подмыто дорожное полотно на 3 километрах автомобильной дороги Николо-Павловское — Алапаевск с образованием трещин.

В селах Николо-Павловское и Краснополье органами местного самоуправления развернуты пункты временного сбора людей, с обеспечением пострадавших горячим питанием и вещами первой необходимости.

Принимаются меры по обеспечению жителей села Николо-Павловское питьевой водой. Водоснабжение в селе Краснополье и деревне Соседкова не нарушено.

Кроме того, прорабатываются мероприятия по размещению пострадавших граждан в гостинице «Старатель» в поселке Старатель Нижнего Тагила. Организовано дежурство медицинских работников, на месте работает психолог ГУ МЧС России по Свердловской области.

Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, с 5 июля 2021 года объявлен режим ЧС в Горноуральском городском округе. Режим будет действовать в сёлах Николо-Павловское, Краснополье и в деревне Соседкова, которые пострадали от дождевого паводка 3–4 июля больше других.

Режим чрезвычайной ситуации объявили власти ГГО из-за затоплений после ливня
Узнать подробнее

Материалы по теме
Затопленные улицы, град и сильная гроза. Как пережил ливень Нижний ТагилРухнувшая рябина, тонущие машины и пешеходы: вторые сутки ливня в Нижнем ТагилеЗатопленные тагильские дороги и последствия грозы. Итоги дня в Свердловской области
#Горноуральский городской округ#Прокуратура#Затопление#Проверка#Прокурорская проверка#Угроза затопления#Подтопление#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14