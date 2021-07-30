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Posted 30 июля 2021, 13:09

Published 30 июля 2021, 13:09

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Администрация Екатеринбурга винит COVID-19 в обесточивании троллейбусов

30 июля 2021, 13:09
Сегодня, 30 июля, в Екатеринбурге часть троллейбусов встали на линии. Всему виной – огромные долги ЕМУП «Гортранс» за электроэнергию.

Чиновники заявляют, что виной всему коронавирус. По их словам, во время пандемии значительно снизились доходы перевозчиков и из-за этого накопились долги.

В городской мэрии отметили, что в настоящее время предпринимаются все усилия, чтобы ликвидировать задолженности и вывода предприятия из кризиса, пишет Е1 со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, что троллейбусы Екатеринбурга остались без электричества. Причиной стал долг транспортной компании в 140 миллионов рублей.

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