Администрация Екатеринбурга винит COVID-19 в обесточивании троллейбусов

Posted 30 июля 2021, 13:09
Published 30 июля 2021, 13:09
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Чиновники заявляют, что виной всему коронавирус. По их словам, во время пандемии значительно снизились доходы перевозчиков и из-за этого накопились долги.
В городской мэрии отметили, что в настоящее время предпринимаются все усилия, чтобы ликвидировать задолженности и вывода предприятия из кризиса, пишет Е1 со ссылкой на городскую администрацию.
Напомним, что троллейбусы Екатеринбурга остались без электричества. Причиной стал долг транспортной компании в 140 миллионов рублей.